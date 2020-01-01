الانتقالات

شباب الأهلي يستعد للإعلان عن أقوى صفقات ميركاتو الشتاء في الإمارات

التعليقات()
Twitter
لاعب كبير على أعتاب ارتداء قميص الفرسان الحمر

أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية بناءً على مصادرها الخاصة أن  شباب الأهلي  نجح في التعاقد رسميًا مع الإسباني بيدرو كوندي نجم بني ياس في صفقة تُعد الأقوى في سوق الانتقالات الشتوي في الإمارات.

اللاعب صاحب الـ31 عامًا ارتدى قميص بني ياس قادمًا من  الدوري اليوناني في أغسطس 2018، ويُعد منذ ذلك الوقت أحد أبرز نجوم  دوري الخليج العربي الإماراتي.

هل تكتمل البوادر الإيجابية للاتحاد في يناير اليوم أمام أولمبيك آسفي؟

اختيارات المحررين

إذ خاض الموسم الماضي في الدوري الإماراتي 25 مباراة مع الفريق السماوي سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 4، فيما لعب هذا الموسم 18 مباراة شهدت إحرازه لـ15 هدفًا منهم 7 خلال 12 مباراة في الدوري ومثلهم في كأس الخليج العربي بجانب هدف واحد في كأس رئيس الدولة.

وينتهي عقد كوندي مع بني ياس بنهاية الموسم الجاري وقد أبدى رغبته في فسخ العقد بدفع قيمة الشرط الجزائي والرحيل في سوق الانتقالات الشتوي، ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل.

الصحيفة الإماراتية أكدت أن كوندي وقع بالفعل على عقود انضمامه لشباب الأهلي وسيُعلن عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، لكن دون الحديث عن مدة العقد الجديد أو القيمة المالية للصفقة.

ويستعد شباب الأهلي حاليًا لمواجهة النصر في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي على استاد زعبيل بنادي الوصل يوم الجمعة القادم.

إغلاق