أروابارينا يُحذر من رغبة الوحدة تعويض خسارته الثقيلة أمام الجزيرة ضد شباب الأهلي

مباراة قوية تجمع شباب الأهلي مع الوحدة يوم الأربعاء القادم

حذر رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي فريقه من رغبة الوحدة تعويض خسارته الثقيلة في كأس الخليج العربي أمام الجزيرة خلال المباراة التي ستجمعهما معًا لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي يوم الأربعاء القادم.

وقال المدرب الأرجنتيني أن أي فريق يخسر بنتيجة ثقيلة يرغب بالتعويض خلال المباراة التالية، وهذا ما يتوقعه من الوحدة بعد سقوطه المفجع أمام الجزيرة في ربع نهائي كأس الخليج بأربعة أهداف دون رد.

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وأشاد أروابارينا بمنافسه، بقوله "علينا التركيز على تلك المباراة لأننا سنواجه منافسًا قويًا يمتلك مدرب ذو خبرة ولاعبين على مستوًى عالٍ، وسيكون لديهم الرغبة بتعويض خسارتهم الثقيلة أمام الوحدة".

"نحن بدورنا نبحث عن الفوز والنقاط الثلاثة بالتوازن والأداء الجيد، قدمنا مباراة جيدة أمام الوصل وإن كان علينا تحسين بعض الأشياء. هناك وجوه جديدة تحتاج للحصول على فرصة وسنعمل على هذا الأمر لصالح مستقبل شباب الأهلي، فلسفتي دائمًا هي النظر للمجموعة لا للفرد، مصلحة الفريق هي الأهم بغض النظر عن الأسماء الموجودة داخل الملعب".

وأتم المدرب مؤكدًا غياب دافيد مارياني وماجد حسن ومانع محمد عن المباراة للإصابة، ومشيرًا لأنه سيتم تقييم مدى جاهزية وليد عباس ويوسف جابر لخوض اللقاء.