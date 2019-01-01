وليد حسين: غياب الرؤية والهدف الواضح سبب ما حدث لمنتخب الإمارات

لاعب وسط شباب الأهلي يتحدث عن أزمة الأبيض

فسر وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي النتائج السلبية الأخيرة لمنتخب الإمارات بعدم وضوح الرؤية والهدف عند رأس الهرم في المنظومة الكروية الإماراتية.

وكان الأبيض قد خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

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وتسببت تلك النتائج السلبية في إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ثم استقالة اتحاد الكرة الإمارتي برئاسة مروان بن غليظة، ويُنتظر أن يتم تشكيل لجنة فنية مؤقتة لإدارة الاتحاد باختيار الجمعية العمومية في اجتماعها السبت القادم.

وليد حسين تحدث عن تلك الأزمة قائلًا لصحيفة البيان "عدم وضوح الرؤية من قبل رأس الهرم للمنظومة الرياضية، السبب فيما شهده المنتخب الوطني مؤخرًا، وهذه وجهة نظري الشخصية مع كامل احترامي للجميع".

أضاف " للأسف لا توجد صورة واضحة للهدف المقصود أمام الشارع الرياضي، وهل المنظومة الكروية تهدف إلى بناء منتخب للمستقبل أم تحقيق بطولة، ونحن في بداية عمل المدرب الأخير الهولندي مارفيك، قام بتغيير المنتخب كاملًا بلاعبي ن صغار السن، وعندما جاءت النتائج سلبية، قام باستدعاء لاعبين كبار من أصحاب الخبرة مثل يوسف جابر ومحمد مرزوق".

واختتم اللاعب الإماراتي حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع هدف محدد والإصرار على تنفيذه مهما كانت النتائج.