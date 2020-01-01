سحب قرعة ربع ونصف نهائي كأس رئيس الدولة في الإمارات غدًا

مباريات كبيرة ومنتظرة في البطولة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن سحب قرعة ربع ونصف نهائي كأس رئيس الدولة عند السادسة والنصف بتوقيت الإمارات من مساء غدٍ الإثنين في أحد فنادق دبي.

وكانت أندية العين والشارقة والوصل والجزيرة وشباب الأهلي دبي والظفرة واتحاد كلباء وبني ياس قد تأهلت لدور الـ8 من البطولة، وسيحضر ممثلين عنها حفل القرعة بجانب أعضاء اللجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي وعدد من النجوم السابقين ووسائل الإعلام المختلفة.

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ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ8 يومي 21 و22 فبراير القادم، فيما ستُلعب مباراتي نصف النهائي يوم 10 مارس 2020، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقًا.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي عن محمد عبد الله هزام الظاهيري الأمين العام لاتحاد الكرة قوله "الاتحاد حريص على إنجاح المسابقة الكروية الأغلى بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير كافة عوامل النجاح، بطولة كأس رئيس الدولة تعد هدفًا أساسيًا لكل أندية الدولة التي تسعى للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الأغلى".

أضاف " نظام إجراء القرعة بعد دور الستة عشر ودور الثمانية يُعطي المسابقة مزيدًا من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة، خاصة بعد أن حققت التجربة نجاحًا كبيرًا منذ تطبيقها في الموسم قبل الماضي".

يُذكر أن نادي النصر نجح في الفوز باللقب الأول في موسم الكرة الإماراتية الجاري، ذلك بعد فوزه على شباب الأهلي دبي وتتويجه بكأس الخليج العربي الإماراتي.