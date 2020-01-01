الاتحاد الإماراتي يُعلن موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة

مباريات كبيرة ومنتظرة في البطولة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وأوضح بيان ظهر على الموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن المباراتين ستُلعبان يوم العاشر من مارس الجاري.

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ويجمع نصف النهائي الأول بين فريقي الشارقة والعين على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة عند الساعة الخامسة و40 دقيقة بتوقيت الإمارات، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي بني ياس والظفرة باستاد آل نهيان في نادي الوحدة عند الساعة الثامنة و40 دقيقة من مساء نفس اليوم.

وكانت أندية الشارقة والعين وبني ياس والظفرة قد تأهلت لنصف النهائي بعد تفوقها في دور الـ8 على فرق اتحاد كلباء والوصل وشباب الأهلي والجزيرة على الترتيب.

وفيما كانت لجنة المسابقات قد أعلنت أن الموعد المقترح لنهائي البطولة هو أحد يومي 18 أو 19 مارس الجاري، طلبت لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي تأجيل المباراة النهائية لموعد لاحق بهدف منح المنتخب الوطني الوقت الكافي للاستعداد جيدًا وبوجود كافة اللاعبين لمباراتي تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام أندونيسيا وماليزيا.

ويحتاج المنتخب الإماراتي للفوز فقط للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من تصفيات مونديال قطر 2022، إذ يتواجد حاليًا في المركز الرابع من مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وتتواجد ماليزيا في المركز الثاني بـ9 نقاط ثم تايلاند في الثالث بـ8 نقاط، لكن المنتخبات الثلاثة لعبت مباراة إضافية عن الأبيض.