الاتحاد الإماراتي يُحدد ملاعب ربع نهائي كأس رئيس الدولة

مباريات كبيرة ومنتظرة في البطولة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم الملاعب المحايدة المقرر أن تستضيف مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وكانت قرعة دور الـ8 قد أوقعت العين مع الوصل في أقوى مباريات دور الـ8، وقد تقرر إقامة اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة يوم السبت 22 فبراير الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي.

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وستقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي دبي على استاد خليفة بن زايد بالعين يوم الجمعة 21 فبراير الجاري الساعة الخامسة والنصف، فيما سيستضيف ستاد بني ياس بالشامخة في ذات اليوم مباراة الظفرة والجزيرة الساعة الثامنة والنصف.

وأخيرًا ستُلعب مباراة اتحاد كلباء والشارقة في الـ22 من فبراير أيضًا باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

وقد حددت لجنة المسابقات تلك الملاعب خلال اجتماعها الدوري الذي عُقد في مقر الاتحاد بدبي يوم أمس برئاسة حميد أحمد الطاير عضو اللجنة الانتقالية وبحضور الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائب رئيس اللجنة وجمعة العبدولي وحمد الشبيبي ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة إلى جانب أيمن هارون مدير إدارة المسابقات مقرر اللجنة ومحمد النقبي رئيس قسم المسابقات والسيد أبو النجا مسؤول اعتماد المباريات.

وأوضح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن اختيار توقيت المباريات جاء انطلاقًا من حرص اللجنة على ضمان الحضور الجماهيري للأندية المتأهله خاصة وأن المباريات ستُلعب في ملاعب محايدة.

يُذكر أن مباريات نصف النهائي حُددت كذلك لكن دون تحديد ملاعبها، إذ سيلعب الفائز من الشارقة واتحاد كلباء مع المتأهل بين العين والوصل في نصف النهائي الأول، فيما يجمع الثاني بين الفائزين من مباراتي بني ياس وشباب الأهلي والجزيرة والظفرة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتي نصف النهائي يوم 10 مارس 2020، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقًا.