مشرف شباب الأهلي: نسعى للفوز بالسوبر لكنه ليس مقياسًا

عبد المجيد حسين يرفض الحكم على صفقات فريقه الجديدة في لقاء الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد المجيد حسين؛ المشرف على فريق شباب الأهلي الإماراتي، أن لقاء السوبر المحلي يعطي الفائز به دفعة معنوية كبيرة، موضحًا أن حظوظ فريقه متساوية مع الشارقة.

الشارقة وشباب الأهلي يلتقيان بعد أقل من ساعة من الآن، على استاد آل مكتوم، للصراع على لقب كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي.

وقال عبد المجيد حسين، خلال تصريحاته لقناة "دبي الرياضية": "هذه المباراة افتتاحية للموسم ومباراة بطولة، عندما تفتتح الموسم ببطولة، فهذا يرفع معنويات اللاعبين لمواصلة الموسم بنجاح، لكن في الوقت نفسه لن تؤثر النتيجة على اللاعبين طوال الموسم، لأن ليس بها فائز وخاسر، هي بطولة مهمة وتضيف لتاريخ أي نادٍ، وهو ما نسعى له إلا أننا لا ننظر للجانب السلبي، كون الخسارة واردة في كرة القدم".

وأضاف: "جاهزون للقاء وهدفنا الفوز، جميع التعاقدات التي أبرمناها تمت بناءً على طلب المدرب، هو له استراتيجية معينة، ونحن لدينا قناعة تامة بإمكاناته، وأثبت أن قراءته للفريق جيدة، ولقاء الليلة لن يكون بمثابة الحكم على التعاقدات الجديدة".

تاريخ السوبر الإماراتي قبل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي

واختتم: "الحظوظ متساوية، فريق الشارقة كبير وقدم نفسه بشكل رائع الموسم الماضي بجانب أنه أبرم تعاقدات مع لاعبين مواطنين سيكونون إضافة قوية ولديه استقرار في اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى ضم جوميز صاحب الإمكانات المميزة، لذلك لن يكون اللقاء سهلًا، وما أنا متأكد منه أنهما سيقدمان مباراة هجومية ممتعة".

يذكر أن الشارقة توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بـ59 نقطة، بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب الوصافة.

بينما حصد شباب الأهلي على لقب كأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.