الدوري الإماراتي - شباب الأهلي يقلص الفارق مع الشارقة بالفوز على خورفكان

الفارق أصبح نقطة واحدة بين الشارقة المتصدر وشباب الأهلي الوصيف.

انطلقت مباريات اليوم الثاني، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بمواجهة اتحاد كلباء والوحدة، وشباب الأهلي دبي ضد خوفكان.

وحقق الوحدة الفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي اتحاد كلباء.

تقدم سيباستيان تيجالي بالهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 48 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها.

وتعادل اتحاد كلباء في الدقيقة 57، عن طريق منصور محمد عباس، قبل أن يسجل يحيى غساني الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 66.

الوحدة رفع رصيده للنقطة الرابعة عشر في المركز السادس، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، حقق شباب الأهلي دبي الفوز على مضيفه خورفكان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بن محمد بنادي الشعب.

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تقدم أحمد خليل بالهدف الأول لفريق شباب الأهلي دبي، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها في المرمى.

وأضاف ليوناردو دا سيفا الهدف الثاني لشباب الأهلي بالدقيقة 85 من زمن المباراة، ليقود فريقه للانتصار بهدفين دون رد.

شباب الأهلي رفع رصيده للنقطة 23 في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع الشارقة المتصدر برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر "الأخير".