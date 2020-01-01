جيرارد: شباب الأهلي ليس المستفيد الوحيد من تقنية الفيديو

المدرب يتحدث عقب الفوز الكبير على عجمان

أبدى جيرارد المدير الفني لفريق شباب الأهلي رضاه التام عن أداء اللاعبين خلال مباراة عجمان في آخر جولات دوري الخليج العربي والتي انتهت لصالح فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين يوم أمس.

الفرسان الحُمر نجحوا في استعادة نغمة الانتصارات بالفوز الكبير على عجمان مما عزز صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده العين الذي سيواجه الجزيرة في قمة نارية مساء اليوم السبت.

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شباب الأهلي كان قد تقدم بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل عجمان، لكن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب عجمان بعد العودة لتقنية الفيديو منحت الفريق فرصة التقدم بالنتيجة عند الدقيقة الـ76 قبل أن يُضيف هدفين آخرين.

المدرب الإسباني أكد أن فريقه ليس المستفيد الوحيد من تقنية الفيديو في الدوري الإماراتي، موضحًا "لسنا وحدنا من استفاد من الـVAR، عجمان نفسه حصل على ركلة جزاء خلال المباراة باستخدام تقنية الفيديو".

وعن اللقاء قال المدرب الذي خلف رودولفو أروابارينا "أشكر اللاعبين على جهدهم الكبير اليوم، النتيجة مرضية لنا تمامًا، كان أسبوعًا صعبًا قمنا خلال بعمل كبير استعدادًا لتلك المباراة، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

أضاف "هاجمنا عجمان منذ البداية ونجحنا في إحراز هدفين لكن شجاعة المنافس الهجومية أعادته للمباراة، الجيد أننا عدنا للمباراة سريعًا وذلك بفضل دوافعنا الكبيرة لتحقيق الفوز. هناك أخطاء سنعمل على تفاديها وتحسين الأداء مستقبلًا".