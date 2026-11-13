وسط شائعات الهلال .. برونو فيرنانديش يرفض عرض مانشستر يونايتد

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رفض قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش عرض تجديد عقد ثانٍ محسّنًا، في ظل تعثّر المفاوضات حول مستقبله في أولد ترافورد. ولا يزال لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا غير راضٍ عن الراتب المقترح ومدة العقد، بعدما كان قد رفض أيضًا عرضًا أوليًا خلال فترة الصيف.

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القائد البرتغالي يرفض الشروط الجديدة

وفقًا لـذا أثلتيك، لا يزال فيرنانديش في المفاوضات مع إدارة النادي بعد أن رفض محاولتها الأخيرة لتمديد عقده الذي ينتهي حاليًا في يونيو 2027. وفي ظل الوضع الراهن، سيصبح الدولي البرتغالي مؤهلًا للتفاوض على اتفاق مبدئي مع أندية خارجية اعتبارًا من يناير. غير أن مانشستر يونايتد يريد بقاء نجمه ويملك خيار تمديد لمدة 12 شهرًا من شأنه أن يمنع أي محاولات تعاقد خلال فترة الشتاء في حال تفعيله.

الجوائز الفردية تتناقض مع موسم صعب

ويذكر التقرير أن صانع الألعاب، الذي وقّع تجديده السابق في 2024، يدرس خياراته بعناية بعدما اجتذب اهتمامًا قويًا من نادي الهلال السعودي في مايو 2025 إلى جانب عرض سنوي من جلطة سراي في أغسطس بقيمة 20 مليون يورو (17.1 مليون جنيه إسترليني/23.2 مليون دولار). ورغم أن عقده تضمّن شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون يورو للأندية الأجنبية في وقت سابق من هذا الصيف، فإن مانشستر يونايتد رفض التفكير في بيعه بمجرد انقضاء ذلك الموعد النهائي.

وعلى الرغم من أنه لا يزال يُنظر إليه من قبل الأغلبية في كارينجتون باعتباره الأبرز أداءً في الفريق بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب لرابطة كتّاب كرة القدم في مايو وجائزة أفضل لاعب لرابطة اللاعبين المحترفين في أغسطس عقب تقديمه 21 تمريرة حاسمة، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي، فإن مردوده قد تراجع هذا الموسم. فباستثناء تسجيله ثلاثية في مرمى إبسويتش تاون في الفوز الوحيد لفريقه في الدوري هذا الموسم، عانى لاعب الوسط في تكرار تلك المستويات العالية.

الانضباط المالي يخلق معضلة التجديد

ويمثّل إيجاد حل وسط عملية توازن دقيقة مشابهة لتعامل ليفربول مع تجديد عقد محمد صلاح في مطلع 2025. وبينما يدرك اللاعب المخضرم أن اتفاقه المقبل سيكون آخر صفقة مالية كبرى في مسيرته، فإن إدارة السير جيم راتكليف تسعى بنشاط إلى تقليص فاتورة أجور النادي.

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وعلى أرض الملعب، بدا القائد محبطًا خلال موسم مضطرب، إذ انتقد بشكل خاص قرار الجهاز الفني بالتراجع في الخسارة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا قبل أن يوضح أنه لم يقصد إشعال الموقف. ورغم أن مايكل كاريك استبعده من الخسارة 3-0 على أرضه أمام بورنموث، فإن الطرفين صفّيا الأجواء بعد ذلك، وأحيا لاعب الوسط رحيل المساعد السابق لأولي جونار سولشاير على إنستجرام بصورة لهما وهما يتصافحان، مع تعليق: «شكرًا على كل شيء أيها المدرب».

المدرب الجديد معجب بالنجم المبدع

ومن المتوقع الآن إجراء مزيد من المحادثات بين الطرفين فيما يستعد مانشستر يونايتد للإعلان عن ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا جديدًا له. والجدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني معجب بفيرنانديش منذ زمن طويل، إذ سبق أن حاول التعاقد معه لصالح توتنهام هوتسبير في 2019. وقد يكون العمل تحت قيادة مدرب رغب في ضمه في وقت سابق من مسيرته عاملًا حاسمًا فيما يسعى النادي إلى حسم الشروط الجديدة.