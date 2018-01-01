شاو: تفاجئت بالتعاقد مع سولشار

شاو يكشف كواليس التعاقد مع سولشار لخلافة مورينيو

أكد لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنّ التعاقد مع أوليه سولشار لقيادة الفريق فنيًا بصورة مؤقتة لم يكن متوقعًا.

سولشاريتولى تدريب الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقال شاو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "حينما تولى سولشار المهمة لم أكن أعلم واستيقظت يومها من النوم وتوجهت للاستحمام وبعدها وجدت صديقتي تخبرني بالأمر".

وتابع: "أخبرتني أنّ النادي أعلن رسميًا تولي سولشار ولم أكن امتلك أي معلومة في هذا الصدد لذلك لم أتوقع حدوث الأمر".

شاو أشاد بمستوى الفريق خلال المباراتين الأخيرتين تحت قيادة المدرب النرويجي مؤكدًا أنّ الأخير غيّر الكثير من الأمور في وقت قصير.

ديمبوز | أصبح ديمبيلي محط سخرية الجميع بعد وصول المنتخب الفرنسي إلى معسكره في إستريا، حيث اكتشف أنه قد نسي جواز سفره عندما سئُل عنه في استقبال الفندق. كان سائق الحافلة قد غادر منذ فترة إلا أنه اضطر للعودة مرة أخرى. 😅 pic.twitter.com/XP8owM5h1Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

واختتم: "كما يرى أي متابع فإن النزعة الهجومية للفريق صارت أفضل مؤخرًا مع سولشار. إنّه مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين ومتطلبات الجماهير".

مانشستر يونايتد انتصر على كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون بنتيجة 5-1 و3-1 على التوالي مع سولشار.