شاو: إبراهيموفيتش قد يقتل زملائه لو خسر مباراة

إنه مجنون..

نعت لوك شاو، لاعب مانشستر يونايتد، زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش بالشخص المجنون، مُشددًا على أنه امتلك عقلية انتصار مميزة احتاجها المانيو في ذلك الحين وكان لها أثرًا إيجابيًا في أولد ترافورد.

ووصل إبراهيموفيتش إلى اليونايتد عام 2015 مع وصول جوزيه مورينيو إلى قيادة الفريق، وشارك في 53 مباراة بقميص النادي الإنجليزي وأحرز 29 هدفًا قبل مداهمة الرباط الصليبي له ونهاية رحلته هناك في مارس 2018.

شاو استرجع ذكرياته مع السلطان وقال "لقد كان مجنونًا. أظن أنه الشخص الذي كُنّا بحاجة إليه في غرفة تبديل الملابس، إنه أمر لا يصدق، لا يزال لديه الموهبة على الرغم من أنه وصل إلينا وهو أكبر قليلًا في السن، لكنه كان لا يزال اللاعب المذهل المعهود.".

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كما أضاف "كان رائعًا أيضًا في غرف خلع الملابس، كانت لديه الكثير من النكات ولكن أعتقد عندما تتحول الأمور وتأخذ الطابع الجدي، كان يدرك ذلك جيدًا.".

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واستطرد "أعتقد أنه كان فائزًا بالفطرة، فحتى في مباريات التدريب قد يقوم بقتلك إذا ما هُزِم وأنت في فريقه، لذلك أظن أنه استطاع جني الأفضل من جميع اللاعبين وقتها في المباريات أيضًا، فأنت ميت إذا هُزِمت في وجوده.".

وأتم "بصراحة، يمكنك أن تسأل أي شخص في الفريق، كان هذا هو الوضع لدينا لكنني أظن أن الجميع أحبه ولقد كان أمرًا محبطًا للغاية أنه تعرض لتلك الإصابة السيئة.".

يذكر أن صاحب الـ38 عامًا اتجه إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي ثم قرر العودة مجددًا إلى أوروبا ليرتدي قميص ميلان، مع توقعات بأن يُشهِر اعتزاله بنهاية عقده بنهاية هذا الموسم.