شاهد وثائقي نجوم النخبة حصريًا عبر stc tv

يُعرض الآن على منصة "stc tv"، أضخم وثائقي رياضي عن مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

Getty/Goal

الوثائقي يستعرض كواليس دوري جوّي، عبر خمسة أجزاء حصرية؛ حيث اقتحم غرفة الملابس، مع الكشف عن حياة أبرز النجوم الصاعدين في أندية كرة القدم السعودية.

ويتناول الوثائقي الذي بدأ عرضه اليوم الخميس، زوايا حصرية لم تطرقها الكاميرات من قبل؛ وذلك في تجربة بصرية تخطف الأنفاس، وتدمج بين صخب الملاعب وهدوء الحياة الشخصية.

ويغوص الفيلم في حكايات خمسة لاعبين، أبطالها "عاصم محمد، سعد المطيري، باسم العريني، خالد عبدالجواد وعمار الغامدي"؛ لنستكشف معهم كيف يكون الشخص، لاعب كرة قدم على مشارف النجومية.

عايشوا معنا عبر منصة "stc tv"، رحلة توهج أبرز النجوم الصاعدين في سماء كرة القدم السعودية؛ من لحظات الفرح إلى قفزات الانتصار، عبر خمسة أجزاء كاملة من الوثائقي.



