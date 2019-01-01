شاهد| مشادة بين مدرب الفيحاء ولاعب النصر

مباراة النصر والفيحاء تشهد مشاجرة بين مدرب الفيحاء ولاعب النصر

فيسبوك تويتر محمد عماد

شهدت مباراة النصر والفيحاء في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي مشادة حادة بين مدرب الفيحاء نور الدين زكري ولاعب النصر عبد الرحمن العبيد.

ماجد عبد الله يدعم النصر من المدرجات أمام الفيحاء

وكانت المباراة التي استضافها ملعب الأمير فيصل بن فهد قد انتهت بفوز العالمي بهدف وحيد أحرزه اللاعب عبد الرازق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

يشار إلى أن نادي النصر يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 46 نقطة.

بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد ست عشرة نقطة.