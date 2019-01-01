شاهد| مشادة بين مدرب الفيحاء ولاعب النصر
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محمد عماد فيسبوك تويتر
شهدت مباراة النصر والفيحاء في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي مشادة حادة بين مدرب الفيحاء نور الدين زكري ولاعب النصر عبد الرحمن العبيد.
ماجد عبد الله يدعم النصر من المدرجات أمام الفيحاء
انفعال مدرب #الفيحاء "نور الدين زكري" مع لاعب #النصر "عبدالرحمن العبيد" .#النصر_الفيحاء pic.twitter.com/0HD4KS3eS0— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 23, 2019
وكانت المباراة التي استضافها ملعب الأمير فيصل بن فهد قد انتهت بفوز العالمي بهدف وحيد أحرزه اللاعب عبد الرازق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
يشار إلى أن نادي النصر يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 46 نقطة.
بينما يحتل فريق الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد ست عشرة نقطة.