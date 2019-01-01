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شاهد| جماهير السعودية تستقبل جماهير كوريا الشمالية بالهدايا!

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تصرف رائع من جماهير الأخضر تجاه جماهير منتخب كوريا الشمالية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حظيت أجواء مباراة المنتخب السعودي وكوريا الشمالية بأجواء من الود بين جماهير المنتخبين، وذلك في ملعب مكتوم بن راشد في نادي الشباب بإمارة دبي، وذلك قبيل المباراة التي تقام ضمن فعاليات المجموعة الخامسة، من كأس أمم أسيا في نسختها السابعة عشر، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

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واستقبلت الجماهير السعودية جماهير منتخب كوريا الشمالية بإعطائها الهدايا، في لقطة أثارت إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتضم المجموعة الخامسة منتخبات المملكة العربية السعودية وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى منتخبي قطر ولبنان.

يذكر أن منتخب الأخضر السعودي كان قد سبق له الفوز بالبطولة الأسيوية ثلاث مرات عبر التاريخ، آخرها كانت في الإمارات أيضًا، عام 1996، واحتل وصافة البطولة ثلاث مرات.

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