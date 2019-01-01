شاهد الجانب الإنساني لنجم مانشستر يونايتد لينجارد

جيسي لينجارد يظهر جانبه الإنساني تجاه أهل بلدته

فيسبوك تويتر محمد عماد

جذب نجم مانشستر يونايتد جيسي لينجارد الأنظار له عند عودته لزيارة مدينة وارينتون مسقط رأسه، وزيارة مدرسة والتقاط الصور وتوقيع الأوتوجراف للأطفال.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نشرت فيديو للاعب وهو يمنح "أيس كريم" لأحد الأطفال، في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بسلوك لاعب الشياطين الحُمر وتواضعه تجاه الجماهير.

أبرز اللاعبين الذين يظهرون بشكل كارثي بعيدًا عن مراكزهم الأصلية

ويلعب لينجارد البالغ من العُمر 26 عامًا مع مانشستر يونايتد منذ عام 2015 حتى الآن، كما أنه كان من ضمن ناشئين الفريق.

على المستوى الدولي يلعب لينجارد مع منتخب إنجلترا الأول منذ عام 2016، وحصد مع منتخب إنجلترا في مونديال روسيا الأخير أفضل مركز لبلاد مهد كرة القدم منذ مونديال إيطاليا 1990، بتحقيق المركز الرابع.

يشار إلى أن لينجارد كان قد سبق له أيضًا تمثيل أكثر من فريق إنجليزي على سبيل الإعارة، منها ليستر سيتي وديربي كاونتي.