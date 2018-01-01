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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

شاهد الجانب الإنساني من رونالدو وصديقته

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كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا يزوران مستشفى للأطفال في مدينة تورينو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو، حيث يقيم فيها رونالدو منذ انتقاله ليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد.

رونالدو البالغ من العُمر 33 عامًا يخوض حاليًا موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز، بعد قدومه من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

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بعيدًا عما يقدمه صاروخ ماديرا في الملعب، حرص رونالدو وصديقته على القيام بعمل انساني في عطلة أعياد الميلاد، وذلك بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو.

والتقط رونالدو وصديقته الصور مع الأطفال والطاقم الطبي بالمستشفى، كما جلب معه بعض الهدايا لهم.

يذكر أن رونالدو يستعد للمشاركة مع فريقه يوفنتوس ضد أتلانتا في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، ولكنه سيبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

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