شاهد الجانب الإنساني من رونالدو وصديقته

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو، حيث يقيم فيها رونالدو منذ انتقاله ليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد.

رونالدو البالغ من العُمر 33 عامًا يخوض حاليًا موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز، بعد قدومه من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

بعيدًا عما يقدمه صاروخ ماديرا في الملعب، حرص رونالدو وصديقته على القيام بعمل انساني في عطلة أعياد الميلاد، وذلك بزيارة مستشفى للأطفال في مدينة تورينو.

Cristiano Ronaldo and Geo today in a hospital in Turin visiting children with cancer.



What a beautiful Christmas for these children! ❤️🎅🏻 pic.twitter.com/AXICR5g0NP — Cristiano Ronaldo 🎅🏻🎄 (@CRonaldoNews) December 24, 2018