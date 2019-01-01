شاهد: أبطال الابتكار ـ السيتي يخلف آرسنال ويُصبح الأكثر سلاسة في البريميرليج

فريق جوزيب جوارديولا أصبح يُسيطر على منطقة كانت تعرف سيطرة كاملة من الجنرز، كما يوضح ذلك التحليل المقدم من طرف نيسان

مانشستر سيتي ضد آرسنال: لم تعرف مباريات كثيرة في البريميرليج تغييرًا في شكلها ومعطياتها مثل هذه المباراة خلال آخر 10 سنوات.

فآرسنال عاش فترات زاهية مكنته من التتويج بالدوري دون خسارة، ثم طور أسلوبه ليشتهر بالاستحواذ واللعب السريع السلس، ويكون أحد أمتع فرق أوروبا، وهو نفس الوقت الذي كان فيه السيتي مازال يبحث عن هويته داخل أرضية الملعب.

فريق بيب جوارديولا بات الآن هو صاحب الأسلوب أكثر سلاسة، شاقًا طريقه نحو دفاعات الخصوم معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المهاريين وصناع اللعب المتفوقين.

الرقم القياسي لمانشستر سيتي في الموسم الماضي والمتعلق بمعدل التمريرات الناجحة في المباراة الواحدة، مكّنه من تخطي السقف الذي وضعه آرسنال.

لاعبان مثل كيفين دي بروين وليروي ساني تمكنا من تخطي أساطير الجنرز في معدل التمريرات الحاسمة، على غرار سيسك فابريجاس، دنيس بيركامب أو مسعود أوزيل.

فهل ستُؤكد مباراة اليوم على ملعب الاتحاد هذا التغير بين السيتي وآرسنال؟

شاهد الفيديو أعلاه من أجل التعرف على الأرقام التي سيطر عليها السيتي مكان آرسنال.

في موسم 2018-2019، برنامج أبطال الابتكار سيقوم بمراقبة أبرز التحركات لأفضل الأندية الأوروبية. تابعنا عبر فيسبوك على Nissan Football Lab.