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الدوري الإنجليزي الممتاز

شاندونج الصيني يقترب من الاتفاق مع مروان فيلايني

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بعد رحيل مورينيو.. فيلايني يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد
يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اقترب مروان فيلايني من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيكون نادي شاندونج ليونج الصيني هو وجهته القادمة.

 وكان فيلايني قد ارتبط بعدة عروض قادمة من الدوري الصيني وأخرى من الدوري الأمريكي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب الميرور فإن الساعات القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن انتقال مروان فيلايني إلى شاندونج ليونج مقابل حوالي 7 مليون يورو.

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ولم تفصح المصادر عن الراتب المتوقع لفيلايني مع فريقه الصيني الجديد، ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو سنويًا.

وكان مروان فيلايني قد فقد أدواره في مانشستر يونايتد منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر وخلافته بالنرويجي أولي جونار سولشار.

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