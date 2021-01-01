شام الغامدي تقترب من الدخول في تاريخ المملكة العربية السعودية

الغامدي اقتربت من أن تصبح أول حكمة سعودية تحصل على الرخصة الدولية

أصبحت شام الغامدي أول امرأة تتولى مهمة التحكيم في مباريات رسمية، بأول دوري رسمي للسيدات بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي سيجعلها قريبة من الحصول على الرخصة الدولية من جانب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

الغامدي كانت لاعبة كرة قدم بفريق "جدة إيجلز" قبل أن تتعرض لحادث، تسبب لها في إصابة بالركبة، أجبرها على التوقف عن ممارسة كرة القدم، وهو ما دفعها للتوجه إلى التحكيم.

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وعبرت شام الغامدي عن سعادتها بعدما حصلت على موافقة من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتكون خطوة أولى من أجل الحصول على ترخيص الفيفا.

شام الغامدي قالت خلال حوار تليفزيوني سابق: "تعلمت التحكيم عن طريق الاطلاع والاستفادة من ذوي الخبرة بالمجال، وتجربة التحكيم بالدوري مميزة للغاية، لأنها جاءت ضمن برنامج معايشة مع حكمات دوليات ونخبة، وهو الأمر الذي جعلني أكتسب خبرة كبيرة، وتعلمت أساليب مختلف عن حضور أي دورة".

وتحدثت شام عن المعوقات التي واجهتها، حيث قالت: "كل شيء يسير بشكل جيد، ولكن جائحة كورونا تسببت في تأجيل بعض الدورات وورش العمل، وننتظر أن يتم تجهيز جدول للملاعب والتمارين، من أجل تحسين اللياقة البدنية لدى الجميع الفترة المقبلة".

وشددت شام الغامدي، على أن لديها حلم بإدارة مباراة بكأس العالم، مشيرة إلى أنه حكم تتمنى أن يتحقق لها في مسيرتها، بعدما اقتربت من الحصول على الرخصة الدولية، لتصبح أول حكمة دولية بالمملكة العربية السعودية.