شاموسكا يستفز النصر بتصريح مثير

المدير الفني لفريق الفيصلي يتحدث عن مواجهة النصر

علق البرازيلي بيركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق الفيصلي، على تحقيق فريقه الانتصارات وهو يلعب منقوص العدد، وذلك قبل مواجهة النصر ببطولة الدوري السعودي.

وحقق الفيصلي الفوز على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

شاموسكا قال خلال تصريحات عقب المباراة: "لعبنا مباراتين بنقص عددي، أمام النصر بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم القادسية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحققنا الفوز".

المدرب البرازيلي تابع: "سأخوض مباراة النصر القادمة بـ10 لاعبين، من أجل تحقيق الفوز بها، لأن فريقي يكون أفضل".

المدير الفني للفيصلي تابع: "أشعر بأن فريقي يكون أفضل عندما يلعب ناقص العدد، ويكون هناك تنظيم بشكل أكبر، ويكون هناك شراسة لدى اللاعبين".

وتراجع شاموسكا عن تصريحاته قائلًا: "كلامي ليس حقيقي، فقط أمزح، فريق النصر قوي والمباراة مهمة، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا خلال تلك المواجهة".

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واختتم بيركليس تصريحاته قائلًا: "النصر بعد قدوم المدرب الجديد تطور بشكل كبير، وستكون مواجهة صعبة جدًا، وتابعته، ووجدت أن هناك تطور كبير".