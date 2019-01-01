شاموسكا: أعد جماهير الهلال بأنها ستشاهد اللاعبين يقاتلون من أجلهم

المؤتمر الصحفي الأول للمدير الفني الجديد للهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

قدم بريكليس شاموسكا، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، وعداً لجماهير فريقه بأنها ستشاهد اللاعبين يقاتلون من أجلها في المباريات القادمة بالدوري.

وأعلنت إدارة الهلال، التعاقد بالأمس مع المدرب البرازيلي، خلفاً للكرواتي زوران ماميتش، الذي رحل بعد النتيجة القاسية من التعاون في نصف نهائي كأس الملك.

ومن المنتظر أن يظهر المدير الفني صاحب الـ 53 عاماً، رفقة الزعيم للمرة الأولي، يوم غد الإثنين عندما يواجه التعاون في المباراة الأخيرة من الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعيد جداً بتدريب أفضل فريق في آسيا، سأعمل على تطبيق جميع الأفكار في هذه الفترة القصيرة".

وواصل: "بالنسبة لي المباريات المتبقية في الدوري هي مباريات نهائيات، أعد جماهير الهلال بأنهم سيشاهدون اللاعبين وهم يقاتلون من أجل إسعادهم".

هل تتوقع استمرار النتائج المخيبة لـ #الهلال في البطولة المحلية عندما يواجه #التعاون غدًا؟ pic.twitter.com/aBH2Xw5pP5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 28, 2019

وتابع: "عندما كنت مع فريقي السابق، كنت أقول إن الهلال هو من سيحقق الدوري، والآن أنا هنا معهم وأتمنى أن شاركهم فرحة الدوري".

الجدير بالذكر ان الهلال يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر الذي لعب 28 مباراة.