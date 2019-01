شامبيونشيب | ليدز يحافظ على الصدارة رغم الخسارة وبن رحمة يواصل التألق

فشل ليدز يونايتد في تحقيق الفوز للابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، ليتكبد الخسارة الثالثة من المباريات الخمسة الأخيرة.

خسارة جعلت صراع الصدارة على صفيح ساخن بعد فوز نورويتش سيتي أمس على برمنجهام سيتي وتقليص الفارق، وكذلك تربص شيفيلد يونايتد الذي يلتقي سوانزي سيتي بالجولة ذاتها.

وسقطت كتيبة الأرجنتيني ماريسيو بيلسا، بهدفين مقابل هدف أمام ستوك سيتي، حيث تقدم الفريق الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين بفضل ثنائية سام كلوكاس وجو ألين.

وقلص أليوسكي النتيجة لكنها لم تساعد على العودة في النتيجة، ليخسر ليدز، ويتوقف رصيده عند 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نورويتش سيتي، ليحافظ على صدارته حتى إشعار آخر.

غطاس مثير للشفقة والأفضل بالدوري الإنجليزي - ردود أفعال متناقضة على ثنائية صلاح في كريستال

وفرض ميلوال التعادل على ميدلسبروه بهدف لكل فريق، بينما نجح ديربي كاونتي من الخروج من أثار الخسارة أمام ليدز يونايتد، لتفوز كتيبة فرانك لامبارد بهدفين مقابل هدف أمام ريدينج ليظل سادساً في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

وشارك الجزائري عدلان قديورة في اللقاء كبديل في الدقيقة 69، ليشاهد خسارة نوتنجهام فورست أمام بريستول سيتي بهدف جاء بعد نزوله بدقيقة واحدة.

