شاكيري يكشف رد فعل لاعبي ليفربول بعد خسارة توتنهام الأخيرة

شاكيري يتحدث حول رد فعل لاعبي ليفربول عبر سقوط توتنهام أمام وولفرهامبتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد النجم الدولي السويسري شكيردان شاكيري جناح نادي ليفربول أن خسارة توتنهام هوتسبيرز أمام وولفرهامبتون الأسبوع الماضي أعطت لاعبي الريدز دقعة كبيرة للأمام. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان توتنهام قد سقط على أرضه وبين جماهيره في ملعب ويمبلي أمام ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع توتنهام بعد خسارته للمركز الثالث، وذلك بعدما استغل مانشستر سيتي تعثر السبيرز وفاز على ساوثهامبتون بثلاثية ليرتقي إلى المركز الثاني.

وبخصوص ذلك، أكد شكيردان شاكيري أن لاعبي ليفربول قد أخذوا دفعة كبيرة قبل مباراة آرسنال بعد خسارة توتنهام الملاحق المباشر أمام وولفر هامبتون.

وقال شاكيري: "لقد تفاجئنا بنتيجة المباراة مثل الجميع، وشعرنا أنها قرصتنا من أجل الابتعاد أكثر في الصدارة، وبالفعل نجحنا في استغلالها"

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، متقدمًا بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث توتنهام.