شاكيري يغيب عن سويسرا لأجل ليفربول

اللاعب يبحث عن الفرصة مع الريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر شيردان شاكيري جناح ليفربول عدم الانضمام لمنتخب سويسرا في فترة التوقف الدولي المقبلة، للتركيز مع ناديه في الوقت الحالي.

ويلتقي منتخب سويسرا بمنتخبي أيرلندا وجبل طارق الأسبوع المقبل في إطار تصفيات يورو 2020.

وسيلعب المنتخب بدون لاعبه الدولي البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يملك 82 مشاركة دولية حتى الآن.

وتمكن منتخب سويسرا من استعادة لاعبيه أمير محمدي وبريل إمبولو، الذان غابا عن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال بسبب الإصابة.

ولعب شاكيري 24 مباراة في البريميرليج الموسم الماضي بقميص ليفربول، وهو موسمه الأول حيث انضم في بدايته قادماً من ستوك سيتي.

يذكر أن السويسري لم يلعب سوى مباراة واحدة، ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية مطلع هذا الموسم.