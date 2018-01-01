النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

شاكيري يدخل كلاسيكو إنجلترا من الباب الكبير بعدة أرقام قياسية

التعليقات()
Getty Images
شاكيري يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد ويحطم عدة أرقام قياسية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

شارك شكوردان شاكيري في فوز فريقه ليفربول على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكسر عددًا من الأرقام القياسية في أول مشاركة له في كلاسيكو إنجلترا.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد قد حل ضيفًا على ليفربول على أرضية ملعبه أنفيلد، وذلك لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل شاكيري بديلًا في الدقيقة السادسة والستين من عمر اللقاء، قبل أن ينفجر سريعًا ويسجل هدفي فريقه الثاني والثالث في شباك دافيد دي خيا ليعطي ليفربول انتصارًا هامًا أعاد إليه صدارة الدوري.

وبهدفيه في شباك مانشستر يونايتد، يكون شاكيري هو أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد في مباراة واحدة منذ ديرك كاوت في لقاء عام 2011.

وأصبح شاكيري أيضًا أول لاعب ليفربولي يسجل هدفين في أول مواجهة له أمام مانشستر يونايتد منذ يناير 1994، حيث فعلها نايجل كلوف في ذلك الحين.

وبانتصار ليفربول اليوم، يصل يورجن كلوب إلى 18 مباراة في الدوري بدون هزيمة، بمحصلة 15 انتصارًا و3 تعادلات فقط، الرقم الذي وضعهم في صدارة البريميرليج بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفربول كان قد حصل على الصدارة منذ الجولة الماضية، وتحديدًا حين تلقى مانشستر سيتي أول خسارة له هذا الموسم بهدفين مقابل لا شيء أمام تشيلسي.

الموضوع التالي:
مالك نادي مارسيليا يدعو رئيس النادي ومدربه لاجتماع عاجل
الموضوع التالي:
ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة
الموضوع التالي:
فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل
الموضوع التالي:
روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات
إغلاق