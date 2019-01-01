شاكيري: في ليفربول توجد عقلية الفوز تمامًا كبايرن ميونيخ

شاكيري يتحدث عن وجه الشبه بين ليفربول و بايرن ميونيخ ويعرب عن سعادته بثقة يورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال شكيردان شاكيري نجم نادي ليفربول إن الريدز يمتلكون عقلية الفوز تحت أي ظرف، تمامًا كما كان الأمر في بايرن ميونيخ.

وكان ليفربول قد تعادل الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي بهدف لمثله، ليوسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 5 نقاط بعد خسارة السيتيزينز أمام نيوكاسيل.

وحول ذلك، قال شاكيري إن ما يميز ليفربول عن بعض الأندية الأخرى حول العالم أن الفريق يمتلك عقلية الفوز حتى وإن لم يقدم الأداء الكبير.

وأضاف: "لقد كان هذا الأمر موجودًا في بايرن ميونيخ كذلك، لقد لعبت هناك لفترة قصيرة ولكنها أضافت لي كثيرًا خاصة في هذا الشأن"

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علامات استفهام عديدة حول أداء الفريق قبل موقعة ليفربول في الأبطال ❗️👀 pic.twitter.com/IlgQ3H2BNh

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "يورجن كلوب أعطاني الكثير من الثقة، هو مدرب كبير ومميز في عديد من النواحي، ولكني أرى أن أهمها يكمن في الثقة التي يعطيها للاعبيه"

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يذكر أن شاكيري كان قد شارك مع ليفربول بشكل أساسي في عدد من المباريات هذا الموسم، على الرغم من التوقعات التي أشارت إلى أنه جاء ليجلس بديلًا لمحمد صلاح.