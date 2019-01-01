شاكيري: أشعر بالحزن لعدم المشاركة مع ليفربول

لا يفكر في الرحيل ويتمتع بالعمل مع كلوب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بالإحباط لعدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة في المباريات.

شاكيري انضم لليفربول الموسم الماضي قادماً من ستوك سيتي، وحظى ببداية مميزة مع الريدز ومدربه يورجن كلوب.

الدولي السويسري تقلص دوره بالتدريج، ليظهر في عدد محدود جداً من المباريات في الفترة الأخيرة.

اللاعب قال في تصريحات صحفية لموقع "تيلي كلوب":"الأمر ليس سهلاً بالنسبة لي وبالطبع أشعر بحالة حزن".

وأضاف:"يجب التأقلم مع الوضع وقبوله، والالتزام بما يقوله المدرب، من غير المنطقي أن أطلب منه اللعب في كل مباراة".

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وتابع:"أشهر بسعادة كبيرة هنا، لدينا مدرباً عظيماً ونتمتع في النادي بجو عائلي ".

وتأتي تصريحات شاكيري قبل مواجهة ليفربول مساء اليوم الثلاثاء أمام نابولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.