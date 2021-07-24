شارك في التدريبات .. الكشف عن قيمة تعاقد النصر مع فونيس موري

الصفقة الأجنبية الثالثة للنصر هذا الصيف

خاض الأرجنتيني راميرو فونيس موري تدريبه الأول مع فريقه الجديد "النصر" بعد انضمامه إليه رسميًا يوم الخميس الماضي قادمًا من فياريال الإسباني، وقد قدم اللاعب أداءً جيدً خلال المران سواء من الناحية الفنية أو البدنية.

المدافع صاحب الـ30 عامًا هو بطل الصفقة الثالثة للنصر هذا الصيف، إذ سبقه البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بجانب عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من الإصابة.

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يله نبدأ 🤩

التمرين الأول مع #العالمي 💪 pic.twitter.com/LAlCpjw16d — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2021

النصر أعلن مساء الخميس توقيع موري لعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وقد كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الصفقة كلفت النادي 3 ملايين يورو، أي ما يزيد قليلًا عن 13 مليون ريال سعودي.

والتحق اللاعب الذي يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب بمعسكر العالمي في بلغاريا وخاض تدريبه الأول بالفعل وأظهر خلاله جاهزية كاملة من الجانب البدني والفني.

النصر من المتوقع أن يعود إلى الرياض الأسبوع القادم ليدخل المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي في الـ11 من أغسطس المقبل.