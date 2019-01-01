شائعات الميركاتو - إنتر يحاول ضم يونج

صفقة خارج المتوقع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إنتر سيحاول إغراء أشلي يونج، لاعب مانشستر يونايتد، وإقناعه بالانضمام لصفوفه بالفترة المقبلة.

وينتهي عقد يونج مع يونايتد بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير الجاري والانتقال مجاناً في نهاية الموسم.

وقالت "صن" إن إنتر عرض على يونج عقداً لمدة موسمين لإقناعه بفكرة اللعب في إيطاليا وترك إنجلترا. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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بوكايو ساكا👏

سيُسجل في كتب تاريخ اللعبة. 📚 pic.twitter.com/tixqKcMtJu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

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وأشارت الصحيفة أن يونايتد حتى الآن لم يعرض على يونج تجديد تعاقده مما سيعني أن صاحب الثلاثة وثلاثين عاماً سيكون حراً بنهاية الموسم.

ويملك إنتر ذكرى طيبة بالتعاقد مع الإنجليز عندما ضم بول إنس من مانشستر يونايتد لموسمين في منتصف التسعينيات وتألق بشكل لافت.

يذكر أن يونج كان انضم إلى مانشستر في 2011، ولعب قبلها مع أستون فيلا وواتفورد.