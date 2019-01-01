سيير وبيدرو - مواجهة نهائي كاس الملك تحت قيادة مدربين من العيار الثقيل

مواجهة اليوم تُعد مباراة خاصة بين مدربين نجح كلاهما في اكتساب ثقة الجماهير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يفتح استاد الملك فهد الدولي بالرياض أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين التعاون والاتحاد، وذلك مساء اليوم الخميس في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2018\2019.

صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعلى الجانب الأخر، تخطى التعاون نادي الهلال في مواجهة رائعة، وتغلب على بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء وهي النتيجة التي أطاحت بالمدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

مواجهة اليوم تُعد مباراة خاصة بين مدربين نجح كلاهما في اكتساب ثقة الجماهير والإدارة بتقديم أداءً مميزًا مع فريقه على الصعيد الفني.

لويس سييرا المدير الفني التشيلي العائد لقيادة الاتحاد من جديد، نجح خلال فترة قصيرة جداً في التأكيد على قيمته الكبيرة، بعدما تمكن من انتشال الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من سيُتوج الليلة بطلاً لكأس الملك🤔 pic.twitter.com/d1iksMkMCh — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط تحت قيادة سييرا إلى 31 نقطة ليحتل بهم المركز الـ11 في البطولة ويبتعد عن مناطق الهبوط.

الأمر لم يتوقف عند بطولة الدوري، ونجح سييرا في قيادة الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليواجه التعاون مساء اليوم.

وأكدت اللجنة الفنية بدوري المحترفين السعودي على قيمة سييرا، بعدما تم اختياره كأفضل مدير فني خلال شهر أبريل بمنافسات البطولة المحلية.

الاتحاد أكثر الفرق تأهلاً إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

على الجانب الأخر، فالجميع يُشيد بالعمل الرائع الذي يُقدمه تلميذ جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي بيدرو مانويل.

البرتغالي بيدرو حصل على جائزة المدير الفني الأفضل للمرة الرابعة منذ بداية الموسم، إثر تحقيقه الفوز على نادي الهلال بهدفين دون مقابل في ختام مواجهات لقاءات الجولة 28.

ويُقدم بيدو عمل رائع مع سكري القصيم حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 52 ويُنافس بقوة على خطف مقعد آسيوي.

ويكفي القول أن التعاون قهر الهلال في مباراتين متاليين خلال 4 أيام ببطولتي الدوري والكأس، ليخطف بطاقة التـأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الاتحاد مساء اليوم.