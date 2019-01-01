سييرا يقترب من حسم أجانب الاتحاد في البطولة العربية

الاتحاد يستعد لمواجهة ذوب آهن أصفهان

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى التشيلي لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي لحسم الأسماء الأجنبية في قائمة فريقه في البطولة العربية.

ويواجه الاتحاد نظيره العهد اللبناني في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على ملعب الجوهرة المشعة في لقاء الذهاب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن سييرا استقر على قيد كلًا من مارسيلو جروهي وألكسندر بيرجوفيتش ومانويل دا كوستا وكريم الأحمدي في القائمة.

وأضافت التقارير أن سييرا يسعى لحسم الاسم الخامس خلال الفترة المقبلة عقب لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن.

ويتيح الاتحاد العربي لكرة القدم لكل فريق ضم 5 لاعبين أجانب في قائمته بخوض البطولة في النسخة الحالية.