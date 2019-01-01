سييرا يقترب من العودة للاتحاد وبيليتش يقود المران الأخير

المدرب الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد يقود المران الأخير مع الفريق اليوم الأحد استعدادًا لعودة التشيلياني لويس سييرا لتدريب الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن مفاوضات إدارة فريق الاتحاد السعودي مع المدرب التشيلياني لويس سييرا تسير بشكل سلس للغاية وأن عودة المدرب أصبحت وشيكة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية" والتي أكدت أن سييرا سيكون متواجدًا في مباراة الفريق المقبلة في ديربي جدة أمام الأهلي يوم الجمعة القادمة بالجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقرير | متى يرفع ريال مدريد الراية البيضاء في الدوري الإسباني؟

وتشير الأنباء لوجود اتفاق بنسبة 90% بين المدرب التشيلياني وإدارة نادي الاتحاد حيث تبقى تفاصيل قليلة للغاية من أجل اتمام الاتفاق بين الطرفين.

وكان سييرا قد رحل عن تدريب الاتحاد في نهاية الموسم الماضي بعد أن توج بكأس الملك مع الفريق ليتولى تدريب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي ويقال لسوء النتائج في منتصف الموسم.

هودسون ورانييري وأكبر المدربين عمراً في تاريخ البريميرليج

ويعد المدرب التشيلياني هو المدير الفني الثالث الذي يتولى تدريب الاتحاد في الموسم الجاري، بعد كلاً من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي لبيراميدز المصري وبيليتش.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ 15 في الوقت الحالي بالدوري المحلي ويعاني من تراجع واضح في النتائج حيث جمع 15 نقطة فقط في 21 جولة.