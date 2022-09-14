سييرا يصدم الأهلي .. ومحاولة أخيرة حاسمة

مفاوضات الأهلي مع سييرا قد تتوقف نهائيًا

صدم التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد والطائي السابق، مسؤولي النادي الأهلي، أثناء التفاوض معه لتدريب الراقي خلال الفترة المقبلة في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.

كيف صدم سييرا مسؤولي الأهلي؟

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن أن مفاوضات الأهلي مع المدرب سييرا دخلت منحنى صعبًا، بعد أن اتفق الطرفان على كافة الجوانب الخاصة بالعقد.

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Shahid

مسؤولو الأهلي اتفقوا بالفعل مع سييرا على كافة الأمور التي تخص العقد، من ناحية مدته والمقابل المادي الذي سيتقاضاه المدرب في الموسم.

سييرا صدم قلعة الكؤوس بعدما اشترط الحصول على مبلغ مالي كبير في حال نجاحه في قيادة الفريق للصعود إلى دوري روشن للمحترفين، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي الأهلي.

محاولة لتقريب وجهات النظر والبديل جاهز

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة، محاولات لكي يصل الطرفين إلى الفصل الأخير من المفاوضات، سواء بإتمام الصفقة أو توقف المفاوضات تمامًا.

وفي نفس السياق، يضع مسؤولي الأهلي اسم المدرب البلجيكي يانيك فيريرا على طاولة المفاوضات الأهلاوية، حيث قد يتم التفاوض معه حال فشل التعاقد مع سييرا.

وقدم الأهلي الموسم الماضي نتائج كارثية، قادته نحو الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخ النادي.

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