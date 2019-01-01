سييرا: لاعبو الاتحاد رجال وكل الدعم لفهد المولد

العميد انتفض في عهد التشيلي وباقٍ في دوري المحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أهدى التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، الفوز أمام الفتح لمهاجم الفريق فهد المولد، متوجهًا بالشكر للاعبيه على تخطي المرحلة الصعبة.

المولد كان قد ظهرت عينة إيجابية في اختبار المنشطات، الذي خضع له عقب مواجهة النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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واحتفل العميد بالأمس ببقائه رسميًا في الدوري السعودي للمحترفين بعدما تغلب على الفتح بسداسية مقابل هدفين، في الجولة قبل الأخيرة.

سييرا قال، عقب المباراة: "الفريق لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بدعم من الإدارة وعطاء اللاعبين المميز، وأنا عندما عدت للعميد كان هدفي فقط هو النهوض بالفريق مجددًا، وسنفرح اليوم بما قدمناه ونفكر غدًا في المستقبل".

واختتم: "أهدي هذا الفوز لفهد المولد ونقدم كافة الدعم له، ونتمنى أن يعود إلينا في أقرب وقت، وأقدم شكري لكافة اللاعبين على تضحياتهم طوال الموسم، كانوا رجالًا في الأوقات الحاسمة وأنا فخور بهم".

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يذكر أن الفوز رفع رصيد النمور إلى النقطة 34 في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.