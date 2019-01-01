بريجوفيتش يتمرد على الاتحاد ويعاند سييرا

الصربي لا يريد الاستجابة لرغبة المدرب التشيلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تأتي المصائب فرادى على اتحاد جدة، فخلق الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ محترف الفريق، أزمة جديدة.

العميد يعاني من تراجع في النتائج خلال الموسم الجاري، حيث تلقى أربعة هزائم في أول سبع مباريات بالموسم.

الهزيمة الرابعة تلقاها اليوم السبت، أمام الوحدة بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. (طالع تفاصيل المباراة)

ووفقًا لمراسل قناة "السعودية الرياضية" فإن بريجوفيتش علم بأن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، ينوي عدم الدفع به أساسيًا في المباراة، فأبلغه بمعاناته من إصابة ما، رافضًا الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتسيطر حالة من الغضب حاليًا على جمهور الإتي، الذي يطالب بإقالة سييرا على الفور، لتراجع النتائج إلا أن الإدارة لم تتخذ قرارها بعد.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني.