سينتقل إلى الغريم .. انهيار مفاوضات تجديد يوفنتوس مع ديبالا!

في تغيير غير متوقع للأحداث، انهارت مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

خورخي أنطون، وكيل أعمال ديبالا، عقد اجتماعًا مع إدارة يوفنتوس اليوم الإثنين، ويبدو أن الأمور فيه سارت من سيئ إلى أسوأ.

عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في 30 يونيو المقبل، ولم يتمكن "البيانكونيري" من تقديم الشروط الأساسية إلى الأرجنتيني للموافقة على التجديد.

وحسب الصحفي الإيطالي روميو أجريستي فإن القرار النهائي في قصة ديبالا مع يوفنتوس سيكون الانفصال بنهاية الموسم الحالي، دون النظر إلى الوراء.

ما هي وجهة ديبالا المقبلة؟

الإثارة في مستقبل ديبالا تتواصل، حيث يبدو أن اللاعب الأرجنتيني لن يرحل عن إيطاليا، وقد ينتقل إلى صفوف إنتر، عدو يوفنتوس اللدود.

وحسب قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن إنتر قرر الاستفادة من الوضع الحالي، وسيحاول خطف قائد يوفنتوس.

وأشارت القناة إلى أن إنتر سيعقد لقاءً مع ممثلي ديبالا خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التعرف على طلباته، ووضع عرضهم على الطاولة.

ماذا حقق ديبالا مع يوفنتوس؟

انضم ديبالا إلى يوفنتوس قادمًا من باليرمو في 2015، مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى ثمانية ملايين في صورة مكافآت.

ومنذ ذلك الوقت، حقق ديبالا لقب الدوري الإيطالي خمس مرات، بالإضافة إلى كأس إيطاليا أربع مرات، وثلاث ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.

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