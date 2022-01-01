سيناريو مجنون وجدل تحكيمي في فوز مثير لمانشستر سيتي على آرسنال

نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بهدفين مقابل هدف على آرسنال، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

الفريقان لعبا هذه المباراة بعد تمتعهما بسلسلة مميزة من الانتصارات، حيث خاض آرسنال اللقاء في ظل غياب مدربه ميكيل أرتيتا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وشارك النجم الجزائري رياض محرز كأساسي منذ البداية وحتى النهاية مع سيتي، بينما دخل محمد النني كبديل في الدقيقة 84.

الأفضلية والسيطرة كانت لآرسنال بشكل واضح خاصة في الشوط الأول، وهو ما توجه المدفعجية بالهدف الأول عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة نقطة تحول قلبت الأمور تمامًا في الدقيقة 56، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برناردو سيلفا بعد تدخل من جرانيت جاكا، وسط جدل تحكيمي حول صحة القرار.

وسجل محرز هدف التعادل لفريقه من ركلة الجزاء، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل ازداد سوء حظ آرسنال بإهدار جابرييل مارتينيلي لهدف محقق، بعدما سدد الكرة في العارضة بالمرمى الخالي.

واستمر النحس الملازم لآرسنال، بتعرض لاعبه جابرييل للطرد في الدقيقة 64، لتتحول السيطرة لسيتي ولكن الوضع استمر كما هو عليه بالتعادل.

وفي الدقيقة 94 من زمن المباراة أطلق رودري رصاصة الرحمة على آرسنال، بتسجيل هدف الفوز لصالح فريقه.

ويحتل بذلك سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بـ53 نقطة، بفارق 11 نقطة عن تشيلسي الثاني، بينما يأتي آرسنال بالمركز الرابع بـ35 نقطة.

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