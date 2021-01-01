سيناريو درامي .. وكيل بيدري يكشف كواليس توقيعه لبرشلونة

كيف انضم بيدري إلى برشلونة؟

كشف وكيل أعمال الموهبة التي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة ولاعب الوسط الإسباني بيدري كواليس انضمامه إلى نادي برشلونة الإسباني العام الماضي. .

تطور اللاعب لفت الأنظار بشكل واضح، بعد تألقه مع فريق المدرب رونالد كومان، وتأثيره الشديد على الصبغة الإبداعية بخط الوسط هذا الموسم.

مواجهة أتلتيك بيلباو التي فاز بها برشلونة الأربعاء الماضي بنتيجة 3/2، كانت من أهم النقاط المضيئة لبيدري، والتي عكست مدى تطوره السريع.

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وفي ذلك التوقيت الذي بات فيه بيدري حديثًا للكثيرين حول العالم، تحدث وكيل أعماله هيكتور بيريز على كواليس انضمامه إلى برشلونة والتي يمكن أن تكون فيلمًا.

وقال: "إنه أمر مضحك ، لأنه قبل عام من التوقيع لبرشلونة، لعب بيدري مع لاجونا وحاول إجراء الاختبار لفرق مختلفة في إسبانيا، مثل فالنسيا وفياريال وبرشلونة وريال مدريد

وأضاف: "وفي ذلك الوقت نفهم أن التقارير الواردة من برشلونة لم تنصح بالتعاقد معه، ولم تتحمس له، وكان النادي الوحيد الذي راهن على اللاعب في ذلك الوقت هو ريال مدريد"

وتابع: "المثير أيضًا أنه كان سيئ الحظ في الظروف التي تم فيها اختباره في فالديبيباس، في اليوم الذي وصل فيه لم يستطع تدرب بسبب تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة مدريد"

وأردف: "في اليوم التالي تدرب بالفعل لكنه كان تدريبًا ناعمًا قبل المباراة، ولم يساعد ذلك في تقديره بشكل جيد، يوم الأربعاء كان عليه أن يتدرب مع فريق آخر وعندما عاد يوم الخميس إلى التدريبات مع الكاستيا"

وأكمل: "ولكنه بعد أيام لم يشعر بالارتياح، في لاس بالماس انتقل من فريق C إلى الفريق B ثم فوجئنا أن النادي يخبرنا بأنه يجب أن يتم بيعه بسبب الأموال ليأتي برشلونة ويطلب التعاقد معه"

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بيدري وجوهرة المجر ونجوم شباب لمعت بدوري أبطال أوروبا في 2020

الجدير بالذكر أن بيدري أصبح من العناصر المرشحة بقوة للتواجد مع منتخب إسبانيا في يورو 2021 تحت قيادة المدرب لويس إنريكي بعد تألقه مع برشلونة فيما مر من الموسم الحالي.