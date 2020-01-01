سيناريو تخيلي.. ماذا لو لم يخرج صلاح مصاباً من نهائي الأبطال أمام ريال مديد؟

عنف راموس تسبب في مصير مختلف تماماً للدولي المصري

النتيجة كانت التعادل بدون أهداف بين ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 المقام بمدينة كييف الأوكراني.

محمد صلاح، جناح ليفربول كان في واحدة من أفضل فتراته الكروية منذ ظهوره، يطمح لتحقيق حلم الطفولة، باعتلاء منصة التتويج بالبطولة الأهم للأندية على مستوى العالم، ولكن سيرخيو راموس رأي آخر.

مدافع ريال مدريد قرر السقوط ومعه كتف محمد صلاح، ليخرج الدولي المصري في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، ويُحرم ليفربول من سلاحه الأهم الذي كان قريباً من التسجيل بأول نصف ساعة.

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دخل بدلاً منهم آدم لالانا، وكانت ليلة كارثية على الفريق الإنجليزي، حيث خسر بثلاثية أحرز منها جاريث بيل هدفين وهدف لكريم بنزيما، مقابل هدف وحيد للريدز لساديو ماني.

الليلة كارثية، لن ينساها صلاح وحده، ولكن أيضاً الحارس الألماني لوريس كاريوس، الذي تسبب في السقوط بسبب رعونته المبالغ فيها، ليكتب هزيمة تسببت في انهيار مسيرته تماماً وقتها.

دعونا نعود بالذاكرة ليوم 26 مايو 2018 ونذهب لملعب كييف، ماذا لو لم يتعرض صلاح للإصابة؟

لقب إنجليزي

صلاح في هذه المباراة كان من أفضل اللاعبين، وقام بتشكيل خطورة حقيقية على مرمى ريال مدريد، والأقرب للتهديف وهز الشباك، قبل أن يتدخل راموس.

حظوظ ليفربول كانت ستزيد بشكل كبيرة جداً في الفوز، لأن صلاح كان في أشد درجات سطوعه مع الريدز وهو ما أثبته في العديد من المناسبات محلياً وأوروبياً.

الجناح القادم من روما كان من أهم أسباب وصول الريدز للنهائي، بعد مستواه الخيالي ضد مانشستر سيتي بربع نهائي، وتألقه ضد فريقه السابق روما في نصف النهائي.

ليفربول تمكن من التعويض في العام التالي، مما يضعنا أمام سيناريو آخر، وهو تركيز الريدز بشكل أكبر على الدوري الإنجليزي الذي خسره من مانشستر سيتي، وإن كان لم يقصر في منافسته على اللقب حيث ضاع منه بفارق نقطة وحيدة.

عدم تركيز ليفربول على الأبطال في 2019، كان سيفتح الباب أمام برشلونة للعودة أخيراً إلى منصات التتويج، أو ظهور بطل جديد وهو توتنهام.

زيدان وسقوط ريال مدريد

فوز المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بدوري أبطال أوروبا مع الدوري الإسباني في هذا الموسم، خلق حاجة كبيرة من التشبع لديه ودفعه للرحيل.

زيدان صدم عشاق الميرينجي في نهاية مايو 2018، ليعلن نهاية قصته مع النادي الإسباني، بعدما حقق كل شيء، بحثاً عن الراحة أو تجربة جديدة.

ربما حصل الفرنسي على الراحة التي أرادها، لكنها جماهير ريال مدريد لم تعرف معناها منذ مغادرته للنادي، بعد التخبط الشديد والخروج بموسم صفري بعد خروج زيدان.

لو فشل ريال في تحقيق هذا اللقب، ربما كان سيبقى زيدان مع ريال، لبناء مجموعة جديدة قادرة على حصد البطولات، بدلاً من رحيله وقدوم الثنائي جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري وفشلهما ليعود زيدان مرة أخرى.

ماذا عن رونالدو؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رحل هو الآخر بعد زيدان، في صدمة كبيرة للنادي الإسباني بعد كأس العالم روسيا 2018.

البعض يعتقد أن قرار رونالدو جاء بسبب التشبع بعد تحقيقه كل شيء مع الميرينجي، والبعض الآخر يرى أنه تأثر برحيل زيدان عن الفريق.

رونالدو يكره الفشل بطبيعته وهذا ما تعكسه تصريحاته وطريقة حديثه، لذلك من غير المرجح أنه كان سيقرر المغادرة بعد الفشل الأوروبي في حالة الخسارة من ليفربول، مما يعني استمراره ولو لموسم واحد قبل الرحيل إلى يوفنتوس.

مونديال مختلف لمصر

دخلت مصر كأس العالم في 2018 للمرة الأولى منذ 1990، والجماهير في حالة تعطش كبيرة جداً لرؤية الفراعنة في المونديال، جيل كامل انتظر هذه اللحظات.

راموس تسبب في تعكير صفو هذا الإنجاز، حيث تأثر صلاح بإصابته في كتف طوال الصيف قبل خوض البطولة، ولم تتاح له فرصة الاستعداد بأفضل شكل ممكن.

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الدولي المصري غاب عن مواجهة أوروجواي الأولى، التي تعادلت فيها مصر مع ممثل أمريكا الجنوبية بدون أهداف، ليعود ويسجل في روسيا والسعودية.

رغم تسجيله مرتين في البطولة، إلا أنه لم يكن في قمة مستواه، فنياً أو حتى ذهنياً، حيث وضحت الحالة المزاجية السيئة التي لعب بها صلاح بسبب تراكمات ما قبل المونديال.

كرة ذهبية مصرية

طفرة غير عادية شهدها مستوى صلاح بعد انتقاله لليفربول، حيث ظهر بصورة مغايرة تماماً عن مستواه مع تشيلسي في التجربة الأولى بالدوري الإنجليزي.

صلاح أحرز 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ليحصل على جائزة أفضل لاعب وهداف البطولة، وسجل 10 أهداف بدوري أبطال أوروبا وهدف آخر بالمرحلة التمهيدية للبطولة وهدف في كأس الاتحاد.

رصيد صلاح التهديفي وقتها وصل إلى الرقم 44، سجل مبهر جداً جعله على قمة نجوم العالم، ليس فقط بهز الشباك ولكن بتأثيره وحسمه للمباريات الهامة.

الكرواتي لوكا مودريتش هو من حصل على الكرة الذهبية هذا العام كأفضل لاعب، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وحصده للمركز الثاني مع بلاده في كأس العالم.

ذهاب لقب الأبطال لليفربول بدلاً من ريال، وقيادة صلاح فريقه للفوز بدور مؤثر في النهائي، بالإضافة لظهور مميز في المونديال مع مصر، ربما كان سيحسم الكرة الذهبية وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي، لتصبح المرة الأولى في تاريخ اللاعبين العرب، بدلاً من الاكتفاء بالمركز الثالث خلف مودريتش ورونالدو.

مصير كاريوس

الحارس الألماني لوريس كاريوس، قدم مستويات مميزة مع ليفربول هذا الموسم، ومستواه شهد طفرة كبيرة مع مواطنه يورجن كلوب، ليأتي الاختبار الصعب في النهائي.

أخطاء كارثية لا يرتكبها حارس شاب في أكاديمية بأندية أقل بكثير من ليفربول، أهدت ريال مدريد اللقب على طبق من ذهب وبأقل مجهود ممكن.

بكاء كاريوس بعد النهائي، ستظل لقطة عالقة في الأذهان، لأنه منح ريال الفوز، بعدما كان فريقه يحاول العودة للمباراة، وسجل بالفعل التعادل عن طريق ساديو ماني، حيث حول أحلام الريدز لكابوس حقيقي.

ربما تطور مستواه الآن بالدوري التركي، لكن الأمر يختلف تماماً عن ليفربول، حراسة عرين الريدز لها مذاق مختلف، وربما لو كانت سارت الليلة بأي شكل مختلف، لتحولت حياة كاريوس لما هو أفضل.