سيناريوهات البقاء .. ما الذي يحتاجه الاتحاد للاستمرار بدوري المحترفين؟

هل ينجح الاتحاد في الاستمرار بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؟

موقف صعب يمر به نادي الاتحاد، بعد التعادل في الكلاسيكو أمام نادي النصر، بالجولة 29 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد أصبح محتلًا المركز الحادي عشر، متساويًا مع التعاون والفيحاء وضمك، وأصبح هدف الرباعي هو الابتعاد عن المراكز التي ستؤدي إلى الهبوط.

الاتحاد يبحث في الجولة الختامية عن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه فريق العدالة، وذلك بعد موسم كارثي للنمور، شهد تخبطًا وتذبذب كبير في النتائج.

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ولكن ما هي سيناريوهات بقاء في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال السطور التالية..

البقاء المباشر

تحقيق الاتحاد الانتصار على العدالة "الذي ضمن الهبوط"، دون النظر لنتائج المباريات الأخرى، سيمنح العميد بطاقة الاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين.

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حالة التعادل

في حالة تعادل الاتحاد مع فريق العدالة، سيستمر العميد في الدوري السعودي، ولكن بشرط واحد، وهو تعثر الفيحاء والتعاون، بالإضافة لتعادل فريق ضمك.

بهذا الأمر سيبقى على ما هو عليه، ويستمر الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

خسارة الاتحاد

الهبوط لا محالة سيكون هو مصير الاتحاد، في حال تعادل الفيحاء أمام التعاون، وتعادل ضمك أمام الفتح.