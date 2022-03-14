سئم من باريس .. والد ميسي يتواصل مع إدارة برشلونة للعودة

يتزايد التعقيد في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الخروج المذل من دور الستة عشر لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وبينما بدا أن باريس سان جيرمان في نزهة لتخطي النادي الملكي، بعد السيطرة على مباراة الذهاب بشكل كامل والفوز بهدف، والتقدم حتى نهاية الشوط الأول في الإياب بهدف، قلب كريم بنزيما الطاولة مسجلًا ثلاثة أهداف في آخر نصف ساعة من المواجهة، ليمنح ريال مدريد بطاقة الترشح إلى ربع النهائي.

الزلزال الذي ضرب باريس سان جيرمان، قد يؤدي لعواقب كارثية، أبرزها رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن "حديقة الأمراء" بعد موسم واحد فقط من الانضمام إلى الفريق.

لماذا يرغب ميسي في مغادرة باريس؟

حسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، فقد تواصل خورخي ميسي، والد ليونيل ووكيل أعماله، مع مجلس إدارة برشلونة، لبحث عودة الأرجنتيني إلى "كامب نو".

موسم ميسي الأول في باريس لم يسر على ما يرام، بعد توديع دوري أبطال أوروبا، وكأس فرنسا، ولم يتبق للفريق سوى لقب الدوري الفرنسي.

وتلقى ميسي إلى جانب عدد كبير من لاعبي باريس صافرات استهجان خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد بوردو، والتي أقيمت الأحد، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

فيما أكد الصحفي ماتيو موريتو أن ميسي سئم بالفعل من النادي الفرنسي، ويحلم بالعودة من جديد إلى برشلونة.

ما هو موقف باريس سان جيرمان؟

إدارة باريس سان جيرمان ستعارض تمامًا رحيل ميسي قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث ترى الإدارة القطرية أن وجود الأرجنتيني في "حديقة الأمراء" يمثل دعاية هامة للمونديال القطري.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مجلس إدارة باريس سان جيرمان لا يتفق مع كيفية استقبال الجماهير لميسي خلال مباراة بوردو.

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