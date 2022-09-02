سيميوني يؤكد خطة أتلتيكو لمراوغة برشلونة في شراء جريزمان

كشف دييجو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد، عن حقيقة تعمده عدم إشراك أنطوان جريزمان مع الفريق لتجنب دفع 40 مليون يورو لضمه من برشلونة بشكل نهائي.
أتلتيكو مدريد ضم جريزمان على سبيل الإعارة في نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من برشلونة، مع وضع بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.
اللاعب الفرنسي شارك في جميع مباريات أتليتكو مدريد في الدوري حتى الآن كبديل في الشوط الثاني، في الوقت الذي يعتمد فيه خيار الشراء الإجباري من برشلونة على المباريات التي يلعب فيها 30 دقيقة أو أكثر، ولا تشمل الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
ومن جانبه خرج سيميوني في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسييداد، ليؤكد ضمنيًا تعمد عدم الدفع بجريزمان بشكل أساسي لهذا السبب.
وقال المدرب الأرجنتيني عند سؤاله عن هذا التصرف:"لقد عرفوني منذ عشر سنوات، أنا رجل هذا النادي".
ولعب جريزمان ما لا يقل عن 45 دقيقة في 81٪ من مباريات موسم 2021-2022، وإذا اكتمل هذا الموسم، فسيكون لاعبًا في أتليتي من 2023-2024، لكنهم في فيسنتي كالديرون لا يريدون الدفع ويطمحون في تخفيض هذا المبلغ، لذلك ظهر اللاعب لأقل من 30 دقيقة في 3 مباريات حتى الآن.
Atletico Madrid will have to pay Barcelona €40m if Antoine Griezmann plays more than 45 minutes in 50% of his games during his loan spell for the club.— ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2022
His game time so far this season 👀 pic.twitter.com/bHF3OnN1CN
وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه إذا لعب جريزمان 30 دقيقة أو أكثر في أكثر من 50% من المباريات أثناء فترة إعارته، سيتم تفعيل بند الشراء الإجباري.
جدير بالذكر أن جريزمان سجل 10 أهداف في 42 مباراة لعبها منذ عودته إلى أتلتيكو في موسم 2021/2022 بعد فشله في إثبات نفسه مع برشلونة.
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