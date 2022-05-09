سيميوني ينتقد لاعبيه وأنشيلوتي يسخر من الصحفيين بعد "ديربي مدريد"

اتسمت مباراة "ديربي مدريد" والتي جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مساء الأحد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني بالندية والإثارة في أحداثها.

الإثارة بدأت تقريبًا قبل المباراة بأسبوع كامل، بعد أن حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالحه، لتتعالى الأصوات بضرورة قيام أتلتيكو مدريد بممر شرفي للاعبي ريال مدريد في الديربي.

لاعبو أتلتيكو مدريد لم يقوموا بالأمر، وتمكن "الروخيبلانكوس" من الفوز بهدف دون رد، سجله يانيك كاراسكو من ركلة جزاء أثارت الجدل في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

تصريحات ما بعد المباراة سواء من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أو دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو اتسمت بالعقلانية الشديدة، بالنظر إلى ما حققه كل فريق من المواجهة.

ماذا قال سيميوني؟

في البداية احتفل دييجو سيميوني بالفوز الذي قرب أتلتيكو مدريد من تأمين مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن رفع الفارق مع ريال بيتيس إلى ست نقاط قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس لدينا شيء مضمون لأن هناك العديد من النقاط المتبقية، وسنواجه منافسين معقدين للغاية، علينا الاستمرار في تكرار ما قدمناه في المباراة المقبلة".

وأضاف منتقدًا لاعبيه: "كان لدينا العديد من الفرص لحسم المباراة لكن لم نحسن استغلالها".

وأكمل: "كرة القدم معقدة للغاية، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، المشجعون كانوا إلى جانبنا دائمًا، وهو أمر لا يُصدق، علينا تحمل المسؤولية حتى النهاية".

واختتم سيميوني بالحديث عن تحية أنشيلوتي: "لقد استقبلت مدربين آخرين في نهاية المباريات، أنا معجب بأنشيلوتي، ومعجب بشخصيته وكيف يتعامل دائمًا باحترام سواء فاز أو خسر".

ماذا قال أنشيلوتي؟

من جانبه، أظهر أنشيلوتي حالة من الراحة أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة رغم الخسارة.

وقال الإيطالي: "لقد كانت مباراة تنافسية وجيدة، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، لم نتمكن من طلب المزيد من هذه المباراة التي تأتي بعد أسبوع مثير للغاية، لم أكن أتوقع المزيد".

وأضاف: "هذا ليس وقت المعارك، على الرغم من أنني لم أكن سعيدًا حقًا، لقد خسرنا، لكن في هذه المباريات الجانب الذهني يكون حاسمًا، ومن الواضح أن أتلتيكو كان يملك الأفضلية وهذا طبيعي، لسنا في حاجة إلى نقاط، لكن أردنا اللعب بصورة جيدة، وكنا قريبين من التعادل".

وأكمل: "كانت المباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، وكانت الأولوية تجنب المشاكل، وإعطاء دقائق للاعبين لم يشاركوا كثيرًا".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا بقوله: "خلال الأسبوع الحالي لا يمكننا العمل كثيرًا لأننا نلعب مباراتين، لكننا سنقوم بعمل قوي وتكتيكي، لن نغير خطتنا".

وأضاف: "أعتقد يوم الخميس سنلعب بتشكيل يمزج الأساسيين والبدلاء، وضد قادش وريال بيتيس، بشكل أو بآخر سيكون الفريق الذي سيلعب النهائي".

أنشيلوتي اختتم المؤتمر الصحفي بلمسة ساخرة، عندما تحرك عن كرسيه وهو يضحك قائلًا للصحفيين: "لن نتحدث عن ركلة الجزاء اليوم".

وأثار التعليق ضحك الصحفيين، خاصة بعد عدم توجيه أي سؤال عنها رغم الحالة المثيرة للجدل تحكيميًا.

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