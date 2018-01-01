سيميوني يكشف مطالبه في 2019 وموقف لوكاس مع أتلتيكو مدريد

عام رائع للروخيبلانكوس فكيف يكون 2019؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انهى أتلتيكو مدريد، عام 2018، بالفوز على ملعبه ووسط جماهيره بهدف نظيف على حساب إسبانيول بالدوري الإسباني بالجولة الـ17.

وعبر المدير الفني دييجو سيميوني عن سعادته بعد الفوز بهدف الفرنسي أنطوان جريزمان الذي استعاد شهيته التهديفية.

سيميوني علق على الفوز: "مباراة صعبة، كل شيء كلفنا الكثير، قدمنا مجهود كبير، اتمنى أن يعود الجميع عادا كوستا قبل مواجهة إِشبيلية، فخور باللاعبين وما قدموه بأداء كبير أمام خصم جيد، في الشوط الثاني كنا جيدين حتى الهدف ثم لم نقدم المردود ذاته بعد كرة جيلسون".

جريزمان سجل هدفه رقم 200 خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب في فوز أتليتكو مدريد على إسبانيول بهدف نظيف. 🌟 pic.twitter.com/XiLlHj02Wr — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

وعن سلسلة اللاهزيمة في الدوري الإسباني: "نحن نسير مباراة تلو الأخرى، سنوجه أنظارنا لإشبيلية عند العودة في يناير، هذا وقت جيد للتوقف، بعد وقت سريع خضنا فيه السوبر الأوروبي ومن قبلها كأس العالم، خاصة مع الإصابات العديدة، اتمنى أن نعود بطاقة كبيرة".

وتظهر بعض التقارير التي تشير لاحتمالية رحيل لوكاس هيرنانديز لصفوف بايرن ميونيخ في يناير رغم رفض النادي الإسباني: "كل قرار يكون شخصي، وأنا احترم هذا، لوكاس لاعب شاب يقدم أداء جيد وله مستقبل كبير، آمل أن يستمر معنا".

وعن ما قدمه في 2018: "لقد كانت سنة مهمة في كرة القدم، أتلتيكو انهى الدوري في المركز الثاني على حساب ريال مدريد، فزنا بالدوري الأوروبي، بعد أداء محبط بدوي الأبطال، ثم الفوز بالسوبر الأوروبي، والتأهل للدور الثاني من دوري الأبطال، اسأل فقط للصحة والالتزام بسبب هذا ما سيجعلنا نُكمل".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة، في انتظار ما سيحققه إشبيلية غدًا في الجولة ذاتها أمام ليجانيس.