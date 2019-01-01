سيميوني يقترب من توقيع عقد طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد

سيميوني سوف يحصل على راتب ضخم حال استمر في أتلتيكو مدريد. تعرف على التفاصيل

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني والذي ينتهي في 2020.

سيميوني تولى تدريب الروخي بلانكوس في ديسمبر 2011 وقاد الفريق للفوز بجميع الألقاب عدا دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ إدارة الروخي بلانكوس اقترب من الاتفاق على تمديد عقد المدرب الأرجنتيني لينتهي في صيف 2023.

💢 أجويرو لم يفقد الأمل فى العثور على الأرجنتيني إيميليانو سالا🙏 pic.twitter.com/RMwQSrgkHc — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

وكانت تقارير صحفية أكدت أنّ سيميوني سوف يتقاضى أعلى راتب في الفريق حال التوقيع على عقده الجديد وقد يصل لأكثر من 25 مليون يورو سنويًا.

المفاوضات بدأت منذ الصيف الماضي ولكن سبب التأخير هو اختلاف في بند بين المدرب والإدارة يسمح لسيميوني الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس قبل انتهاء عقده في أي وقت يرغب فيه.

سيميوني حصد بطولة السوبر والدوري الأوروبي مرتين بينما حقق لقب كأس الملك والدوري الإسباني والسوبر المحلي مرة واحدة واختيار أفضل مدرب في العالم في 2016 بعد الوصول لنهائي التشامبيونزليج.