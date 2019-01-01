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سيميوني يعلق على إمكانية رحيل جودين عن أتليتكو

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Getty Images
حديث عن اتفاق بين اللاعب وإنتر

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، على التقارير التي تحدثت عن رحيل محتمل لقائده دييجو جودين بحلول نهاية الموسم.

وأشارت تقارير صباح السبت إلى توصل جودين لاتفاق مع إنتر للانتقال لصفوفه بعد نهاية الموسم الجاري بعد عدم تجديد تعاقده مع أتليتكو.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها "موندو": "اللاعب والنادي كلاهما يبحثان عن الحل الأفضل لمصلحة الطرفين".

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وأضاف: "جودين والنادي يعرفان فيما أفكر أنا شخصياً".

وذكرت التقارير أن جودين توصل لاتفاق مع إنتر شخصي لعقد لمدة سنتين ووجود خيار تمديد لعام إضافي يبدأ من يناير المقبل.

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وشارك جودين في 18 مباراة مع أتليتكو بكل المسابقات الموسم الجاري، وسجل هدفين مع الروخي بلانكوس.

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