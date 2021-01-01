سيميوني يطالب أتلتيكو مدريد بالعمل .. وتوخيل : لم نسمح لهم بالتنفس

انتصار ثمين للبلوز على حساب الفريق الإسباني

وجه توماس توخيل مدرب تشيلسي، رسالة تحذيرية إلى لاعبي الفريق، بعدم الكسل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي نجح في الفوز، أمس، الثلاثاء، بهدف دون رد سجله الفرنسي أوليفييه جيرو، لترتفع حظوظ الفريق في التأهل لربع النهائي.

ومع ذلك يعتقد المدرب الألماني أن مهمة فريقه لم تكتمل حتى الآن، حيث نصح اللاعبين بالانتباه جيدًا قبل اللعب أمام الفريق الإسباني مرة أخرى.

وقال توخيل في تصريحات صحفية:"لا يجب نسيان جورجينيو، سنفقد بعض اللاعبين المهمين في مباراة الإياب وهذا يجعل الأمور ليست سهلة بالنسبة لنا".

وأضاف:"مرة أخرى جهد كبير تم بذله، معدل عمل مرتفع جدًا، وكثافة عالية مثلما تعودنا أمام هذه الفرق، الآن أمامنا مواجهات صعبة ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون وليفربول وليدز يونايتد وأتلتيكو مرة أخرى".

وتابع:"لا يمكنا أن نشعر بالراحة والكسل الآن، هذه المباريات تدفعنا إلى أقصى حدودنا، وسنفكر في حلولنا بالإياب".

وأما عن سر الفوز:"هذا واحد من أصعب التحديات بفتح دفاع مثل أتلتيكو، لذلك أردنا السيطرة على وسط الملعب وعدم فقدان التركيز أبدًا وعدم ارتكاب أي أخطاء سهلة".

واستكمل:"كنا نعلم أنهم مستعدون لخوض معركة بدنية بوجود ثمانية أشخاص داخل الصندوق، القصد كان إبقاء الحدة عالية وهذا ما فعلناه، لم نسمح لهم بالتنفس أبدًا أو الخروج لشن هجمات مضادة".

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وعلى جانب آخر قال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد:"لا يوجد أمامنا سوى العمل ثم العمل، أنا أثق في فريقي، نحن في لحظة صعبة وعلينا التحسن من الناحية الهجومية والحصول على الكرة بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 17 مارس القادم على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.