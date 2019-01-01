سيميوني يشيد بلوبيتيجي ويؤكد أن برشلونة اجتاز المرحلة الصعبة من الموسم

المؤتمر الصحفي للوتشو..

أثنى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتيكو مدريد، على جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية، وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء السبت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، تحدث سيميوني عن إشبيلية قائلًا "أعرف إشبيلية جيدًا، لقد أتاح وصول لوبيتيجي إليهم تقدم كبير في المستوى، لقد منحهم تنوعًا كبيرًا في حركة اللاعبين في اليوروباليج والليجا.".

"حركة اللاعبين والتبادل الدائم أدى إلى بروز لاعبين مميزين للغاية وتحديدًا في الهجوم، مع العديد من الخيارات المميزة على الأطراف مثل نافاس وريجلون. علينا أن نؤدي المباراة بأفضل صورة ممكنة.".

كما أكد اللوتشو على أن برشلونة حاليًا في مرحلة مميزة من الموسم، فتحدث عن كتيبة إرنستو فالفيردي بقوله "مركز برشلونة الحالي هو أمر طبيعي، هذه هي هوايتهم المفضلة، كلما ازدادت المنافسة، كلما تحسنوا أكثر.".

"لقد اجتازوا أكثر مرحلة معقدة من الموسم، وبالتحديد عند غياب ميسي، الآن هم تقريبًا الفريق الأقوى في الليجا.".

وكان أتليتيكو مدريد قد تعادل مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ويرى سيميوني أن الأمور كانت واضحة للغاية بعد المباراة.

"كُنّا في حاجة إلى التركيز على بعض النقاط في الشوط الثاني تحديدًا، نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى مواصلة التطور والتحسن حتى نتمكن من مواصلة المنافسة."

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن لاعبي فريقه لديهم تفاهم فيما بينهم، فقال "كوريا لعب الموسم الماضي مع جريزمان، ولعب موراتا كذلك مع جريزمان، لعب كوستا مع موراتا، ولعب موراتا مع جواو فيليكس، الجميع هنا لعب مع بعضهم البعض وبينهم تفاهم واضح.".

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يذكر أن جواو فيليكس، الذي انضم إلى الأتليتي هذا الصيف نظير 125 مليون يورو، كان قد أُصيب خلال مباراة فالنسيا في الليجا، وأعلن المدرب الأرجنتيني أنه سيكون جاهزًا أخيرًا للعودة، وسيشارك ضد إشبيلية.

تجدر الإشارة إلى أن أتليتيكو مدريد يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة.