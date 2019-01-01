سيميوني يشيد بانضمام موراتا مؤكداً تكامله مع ثلاثي أتلتيكو مدريد

هل ينتفض الإسباني مع سيميوني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني، دييجو سيميوني، لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بانضمام الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وأنضم لاعب ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لصفوف الفريق قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويتواجد موراتا في قائمة الروخيبلانكوس التي ستلتقي ريال بيتيس في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويغيب الإسباني دييجو كوستا للإصابة عن صفوف أتلتيكو مدريد، ليتحدث الأرجنتيني عن نجمه الوافد: "أنه لاعب مهم لنا، سيكون لدينا 4 مهاجمين، وهو متكامل مع الثلاثي الأخر، جريزمان وكوستا وكالينيتش".

وأردف: "أنه يعطي حلول مختلفة منذ انضمامه، كوستا لديه القوة والسرعة وكذلك القدرة على إيجاد المساحات، كالينيتش لاعب مركزي وكذلك جريزمان الذي يشعر بالراحة إذا لعب بالخلف، مع موراتا سيكون لدينا مهاجم هداف".

🇧🇪 هازارد حتى الان ساهم في 200 هدف في مسيرته مع كل الأندية التي لعب لها 🔥



🎯سجّل 116 هدفًا

🅰️ وصنع 84 هدفًا



في انتظار المحطة القادمة في مسيرة البلجيكي 👀 pic.twitter.com/hxB9eZW1GN — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

وعن توديع الروخيبلانكوس لكأس ملك إسبانيا ولقاء الكلاسيكو في المربع الذهبي: "لا ننظر لتلك الأشياء، أنه أمر رائع دائمًا من أجل أن نلعب في نصف نهائي أي مسابقة، أنه أمر رائع للنادي واللاعبين وكذلك المدرب، فالنسيا وبيتيس وريال مدريد وبرشلونة، كنت سأفضل التواجد في هذا المركز".

وانهى: "لا أركز إذا كان لدينا الأفضلية أم لا، أنظر لخصائق المنافس وخبرات المدرب، واعتقد أنه من المهم أن ألعب مباريات أكثر، أفضل من التدريب".

ويسعى أتلتيكو مدريد لتخطى عقبة ريال بيتيس من أجل الاقتراب من برشلونة المتصدر.